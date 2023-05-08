Стратосфера Земли наполнена загадочными низкочастотными сигналами

Загадочные низкочастотные сигналы обнаружили ученые из Sandia National Laboratories, отправив в стратосферу воздушный шар с микробарометром, способным улавливать низкочастотные звуки. Исследователи хотели записать природные и техногенные звуки, но устройства неожиданно зафиксировали повторяющиеся инфразвуковые сигналы на частотах 20 Гц и ниже на высоте около 50 км. Источник загадочных звуков неизвестен. Там нет ветра и вообще никакого заметного движения воздушных масс. Однако, микрофоны зафиксировали странные звуки, повторяющиеся несколько раз в час.

Воздушный шар на солнечной энергии, запущенный исследователями из Sandia National Laboratories, доставил микрофон в стратосферу, на высоту 50 км над планетой. Стратосфера — относительно спокойный слой атмосферы Земли. Микрофоны улавливают здесь множество звуков, не слышных больше нигде, поскольку им не мешают самолеты или турбулентность. В стратосфере слышны естественные звуки сталкивающихся океанских волн и грома, а также антропогенные звуки, например, ветряных турбин или взрывов.

Чтобы собрать акустические данные из стратосферы, команда использовала устройства, изначально предназначенные для наблюдения за вулканами — микробарометры. Они способны обнаруживать низкочастотные звуки. Вместе с ожидаемыми природными и техногенными звуками микробарометр зарегистрировал загадочные повторяющиеся инфразвуковые сигналы на частотах 20 Гц и ниже, что значительно ниже диапазона чувствительности человеческого уха. Их источник не установлен.

«Наши воздушные шары в основном представляют собой гигантские пластиковые пакеты с небольшим количеством угольной пыли, чтобы сделать их темными. Мы конструируем их, используя малярный пластик из хозяйственного магазина, транспортировочную ленту и угольный порошок из магазинов пиротехники. Когда солнце освещает темные шары, воздух внутри нагревается и становится плавучим», — объяснил Дэниел Боуман из Sandia National Laboratories.

Пассивной солнечной энергии достаточно, чтобы поднять воздушные шары с поверхности планеты в стратосферу. После запуска шары отслеживались с помощью GPS. Поскольку устройства легко и дешево построить, запускать такие шары можно в больших количествах. Ученые рассчитывают, что следующая партия шаров поможет им получить больше информации о таинственных низкочастотных стратосферных звуках. Пока у специалистов нет никаких предположений об их природе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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