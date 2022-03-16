Глава РАН: отключенный Германией телескоп РФ не включит в ближайшее время

Российские специалисты в ближайшее время не будут самостоятельно активировать немецкий телескоп eROSITA, установленный на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Стоит напомнить, что «Спектр-РГ» – это российско-германский проект, нацеленный на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Аппарат оборудован двумя рентгеновскими телескопами с оптикой косого падения – ART-XC (РФ) и eROSITA (Германия).

В начале марта текущего года Германия, в связи со сложившейся геополитической обстановкой, отключила свой телескоп на «Спектре-РГ». После этого «Роскосмос» сообщил о намерении самостоятельно вернуть оборудование eROSITA к работе.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отмечал, что действия Германского центра авиации и космонавтики (DLR) привели к срыву уникальной научной программы по построению карты всего неба в рентгеновском спектре.

«Мы продолжим работу по исследованию адаптации нашего управления к управлению немецким телескопом [eROSITA] с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами всей космической обсерватории. Работу проводим максимально эффективно. Мы заверили РАН, что ее будут делать профессионалы высшего уровня», – заявлял Дмитрий Рогозин.

И вот теперь стало известно, что торопиться с включением eROSITA российские специалисты не будут. Как отметил глава РАН, российские ученые озабочены несогласованным включением немецкого телескопа, так как в будущем это может привести к необратимым последствиям в плане совместной эксплуатации eROSITA и ART-XC.

«Мы по-прежнему говорим, что мы должны очень осторожно двигаться в этом направлении, поскольку eROSITA – немецкий телескоп и управление этим телескопом осуществляется со стороны наших немецких коллег», – говорит господин Сергеев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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