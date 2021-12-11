Ученым из США стало известно, чем обернется человечеству уменьшение кислорода на Земле

Неработающим российским пенсионерам раскрыли сроки выплат 19 тыс. рублей
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Как информирует источник Solenka.info, в журнале Science Advances появилась интересная статья, в которой американские ученые сообщили, что в течение последних 800 тысяч лет количество кислорода на планете сократилось на 0,2 процента. Ученые выявили беспокойство и сообщили, что такая ситуация грозит изменением горных пород и минералов.
В ходе проведенных исследований американские специалисты установили, что такое снижение уровня кислорода на Земле обусловлено ростом количества ледниковых периодов за указанный период времени.
Исходя из сообщения ведущего автора исследования Южена Яна, можно сделать вывод, что ледники связаны с потреблением кислорода. Ученые изучили образцы льда из зоны Голубого льда Аллан Хиллс в Восточной Антарктиде. Специалисты установили тот факт, что скорее всего, количество кислорода начало уменьшаться сразу после изменения промежутков между ледниковыми циклами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен...Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Еще до конца текущего года денежные выплаты от государства получат отдельные категории граждан. Эксперты рассказали,...Подробнее
Начиная непосредственно с 1 января 2022 года, многим гражданам Российской Федерации начнут поступать выплаты денег в...Подробнее
Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...Подробнее
В Российской Федерации пересчитают все виды страховых пенсий с 1 января 2022 года. В результате данного перерасчёта все...Подробнее
Комментировать