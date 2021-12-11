Ученым из США стало известно, чем обернется человечеству уменьшение кислорода на Земле

Вчера, 23:39

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Ученым из США стало известно, чем обернется человечеству уменьшение кислорода на Земле
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Как информирует источник Solenka.info, в журнале Science Advances появилась интересная статья, в которой американские ученые сообщили, что в течение последних 800 тысяч лет количество кислорода на планете сократилось на 0,2 процента. Ученые выявили беспокойство и сообщили, что такая ситуация грозит изменением горных пород и минералов.

В ходе проведенных исследований американские специалисты установили, что такое снижение уровня кислорода на Земле обусловлено ростом количества ледниковых периодов за указанный период времени.

Исходя из сообщения ведущего автора исследования Южена Яна, можно сделать вывод, что ледники связаны с потреблением кислорода. Ученые изучили образцы льда из зоны Голубого льда Аллан Хиллс в Восточной Антарктиде. Специалисты установили тот факт, что скорее всего, количество кислорода начало уменьшаться сразу после изменения промежутков между ледниковыми циклами. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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