Роскосмос допускает создание российской национальной орбитальной станции

Сегодня, 11:44

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Роскосмос допускает создание российской национальной орбитальной станции

Роскосмос допустил создание российской национальной орбитальной станции.

В госкорпорации «Роскосмос» изучает возможности сооружения собственной российской обитаемой станции на околоземной орбите. Об этом говорится в документах на опытно-конструкторскую работу «Управление полетом Международной космической станции (МКС) и РОС. Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента МКС и РОС. Транспортно-техническое обеспечение российского сегмента МКС и РОС, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов» в его технической части. Об этом сообщает РИА Новости.

«Контрактом предусматривается обеспечение управления российским сегментом МКС в период стыковки к нему новых российских модулей - многофункционального лабораторного модуля «Наука» и узлового модуля «Причал». Ранее озвучивалась идея отделения этих модулей и научно-энергетического модуля от российского сегмента МКС после 2024 года», - упоминает агентство.

На сайте госзакупок в документах «Роскосмоса» это уже второе упоминание национальной орбитальной станции. Однако ни один документ конкретных деталей по станции не содержит.

Совет РАН в январе 2021 года в связи с возросшими затратами на поддержку и эксплуатацию станции, дал серьезные рекомендации к пересмотру сроков полета МКС, а также рекомендовал приступить к разработке РОС.

В прошлом ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал о серьезно поврежденных некоторых элементах станции, причем большей частью не подлежащих замене. А после 2025 года он опасается вообще лавинообразного выхода из строя множества элементов на станции. В то время, как траты на МКС он оценил в 10-15 млрд рублей. В связи с этим Соловьев призвал откорректировать сроки участия России в проекте МКС и бросить силы на реализацию программы национальной орбитальной станции.

Ранее Соловьев уже демонстрировал возможный облик российской орбитальной служебной станции, в составе которой ожидается по меньшей мере пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Причем эти модули по мере выхода из строя можно заменять на другие.

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