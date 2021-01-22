Загрязнение воздуха может привести к повышенному риску необратимой потери зрения

Загрязнение воздуха может привести к высокому риску необратимой потери зрения.

Группа британских ученых пришла к выводу, что повышенный риск необратимой потери зрения напрямую связан с загрязнением воздуха. Именно такие результаты показало долгосрочное исследование с участием 115,9 тыс человек из британского биобанка в возрастном промежутке 40-69 лет. Об этом сообщает British Journal of Ophthalmology.

Есть несколько известных науке факторов, которые провоцируют развитие необратимой потери зрения - возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) - пожилой возраст, курение и генетика. Исследователи выдвинули гипотезу, что, поскольку загрязненный воздух связан с повышенной вероятностью сердечных и респираторных заболеваний, он может также провоцировать и AMD.

Отмечается, что никто из респондентов в начале эксперимента - в 2006 году - не имел проблем со зрением. Спустя время - в 2009 и 2012 годах - неинвазивная томография целостности сетчатки выявила у 52 602 респондентов структурные изменения в толщине или количестве фоторецепторов в глазах. Оценка загрязнения воздуха включала показатели по твердым частицам, диоксиду азота и оксидам азота.

По итогам исследования выяснилось, что добровольцы из районов с большей загрязненностью воздуха имели повышенный риск развития AMD (здесь же учитывались общее состояние здоровья и образ жизни).

Дальнейшую работу ученые намерены посвятить изучению воздуха в помещениях, где, скорее всего, удастся обнаружить еще несколько факторов риска для человеческого организма.