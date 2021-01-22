Загрязнение воздуха может привести к повышенному риску необратимой потери зрения

Сегодня, 18:39

0

Image 16+
Загрязнение воздуха может привести к повышенному риску необратимой потери зрения

Загрязнение воздуха может привести к высокому риску необратимой потери зрения.

Группа британских ученых пришла к выводу, что повышенный риск необратимой потери зрения напрямую связан с загрязнением воздуха. Именно такие результаты показало долгосрочное исследование с участием  115,9 тыс человек из британского биобанка в возрастном промежутке 40-69 лет. Об этом сообщает British Journal of Ophthalmology.

Есть несколько известных науке факторов, которые провоцируют развитие необратимой потери зрения - возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) - пожилой возраст, курение и генетика. Исследователи выдвинули гипотезу, что, поскольку загрязненный воздух связан с повышенной вероятностью сердечных и респираторных заболеваний, он может также провоцировать и AMD.

Отмечается, что никто из респондентов в начале эксперимента - в 2006 году - не имел проблем со зрением. Спустя время - в 2009 и 2012 годах - неинвазивная томография целостности сетчатки выявила у 52 602 респондентов структурные изменения в толщине или количестве фоторецепторов в глазах. Оценка загрязнения воздуха включала показатели по твердым частицам, диоксиду азота и оксидам азота.

По итогам исследования выяснилось, что добровольцы из районов с большей загрязненностью воздуха имели повышенный риск развития AMD (здесь же учитывались общее состояние здоровья и образ жизни). 

Дальнейшую работу ученые намерены посвятить изучению воздуха в помещениях, где, скорее всего, удастся обнаружить еще несколько факторов риска для человеческого организма.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американские ученые описали катастрофические последствия ядерной войны

Сегодня, 15:44

Сибирские ученые нашли способ обнаруживать лесные пожары на ранней стадии

Сегодня, 10:39

Ученые заявили, что таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия

Вчера, 23:59

В РАН оценили опасность астероида 2020 YE5

Вчера, 20:24

Назван способ снижения риска преждевременных родов

Вчера, 07:34

Ученые рассказали об опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

22-01-2021, 22:34

Ученые: Когнитивное снижение, связанное с возрастом, может быть обратимым

22-01-2021, 15:34

NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

21-01-2021, 18:59

В Канаде ученые представили новую форму лабораторного мяса

21-01-2021, 14:44

Китайские врачи описали случаи повторного заражения коронавирусом при наличии антител

19-01-2021, 20:29

Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

19-01-2021, 10:39

Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в России

17-01-2021, 13:24

Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

16-01-2021, 16:54

В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

14-01-2021, 17:29

Ученые: одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий

13-01-2021, 21:29

Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

12-01-2021, 17:24

Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

12-01-2021, 12:29

Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

9-01-2021, 01:34

Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

6-01-2021, 10:04

Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

4-01-2021, 16:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров