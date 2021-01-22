Ученые заявили, что таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия

Таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия.

Группа ученых из Лидского университета пришла к выводу, что в настоящее время скорость таяния ледников значительно увеличилась и достигает катастрофических масштабов. Только за период с 1994 по 2017 годы на Земле растаяли 28 трлн тонн льда. Эксперты сравнили эту цифру с покровом толщиной 100 метров на территории всей Великобритании. Об этом сообщает журнал The Cryosphere.

Специалисты провели масштабную работу, изучив многолетнее состояние 215 тысяч мировых горных ледников, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники вокруг Антарктиды и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах. Наиболее заметно скорость таяния ледников увеличилась именно за последние три десятка лет: если в 1990 годах она была примерно 0,8 трлн тонн, то к 2017 году достигла 1,3 трлн тонн.

По большому счету скорость исчезновения льда стала больше на 65% за счет его таяния в Гренландии и Антарктиде. А наиболее пострадали от изменения климата льды Арктики и шельфовые ледники Антарктиды. По словам ученых, на этот процесс повлияло увеличение средней глобальной температуры атмосферы и океанов: с 1980 года они нагрелись на 0,26 градуса.

В целом таяние ледников подняло уровень Мирового океана на 35 миллиметров при том, что каждый лишний сантиметр поднятия уровня моря несет угрозу дополнительному миллиону человек, проживающему на прибрежных территориях. Эксперты уверены: исполнился худший сценарий с ледниками и уже до конца столетия человечество может столкнуться с его разрушительными итогами.