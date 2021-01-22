Ученые заявили, что таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия

Вчера, 23:59

0

Image 16+
Ученые заявили, что таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия

Таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия.

Группа ученых из Лидского университета пришла к выводу, что в настоящее время скорость таяния ледников значительно увеличилась и достигает катастрофических масштабов. Только за период с 1994 по 2017 годы на Земле растаяли 28 трлн тонн льда. Эксперты сравнили эту цифру с покровом толщиной 100 метров на территории всей Великобритании. Об этом сообщает журнал The Cryosphere.

Специалисты провели масштабную работу, изучив многолетнее состояние 215 тысяч мировых горных ледников, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники вокруг Антарктиды и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах. Наиболее заметно скорость таяния ледников увеличилась именно за последние три десятка лет: если в 1990 годах она была примерно 0,8 трлн тонн, то к 2017 году достигла 1,3 трлн тонн.

По большому счету скорость исчезновения льда стала больше на 65% за счет его таяния в Гренландии и Антарктиде. А наиболее пострадали от изменения климата  льды Арктики и шельфовые ледники Антарктиды. По словам ученых, на этот процесс повлияло увеличение средней глобальной температуры атмосферы и океанов: с 1980 года они нагрелись на 0,26 градуса. 

В целом таяние ледников подняло уровень Мирового океана на 35 миллиметров при том, что каждый лишний сантиметр поднятия уровня моря несет угрозу дополнительному миллиону человек, проживающему на прибрежных территориях. Эксперты уверены: исполнился худший сценарий с ледниками и уже до конца столетия человечество может столкнуться с его разрушительными итогами.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые заявили, что таяние ледников на планете ускорилось на 65% за последние три десятилетия

Вчера, 23:59

В РАН оценили опасность астероида 2020 YE5

Вчера, 20:24

Назван способ снижения риска преждевременных родов

Вчера, 07:34

Ученые рассказали об опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

22-01-2021, 22:34

Ученые: Когнитивное снижение, связанное с возрастом, может быть обратимым

22-01-2021, 15:34

NASA проводит огневые испытания двигателей для полета на Луну

21-01-2021, 18:59

В Канаде ученые представили новую форму лабораторного мяса

21-01-2021, 14:44

Китайские врачи описали случаи повторного заражения коронавирусом при наличии антител

19-01-2021, 20:29

Обнаружены новые антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

19-01-2021, 10:39

Электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19 создали в России

17-01-2021, 13:24

Япония и США построят совместную орбитальную станцию на Луне

16-01-2021, 16:54

В США систему распознавания лиц научили определять политическую ориентацию по фотографии

14-01-2021, 17:29

Ученые: одна порция алкоголя в день повышает риск фибрилляции предсердий

13-01-2021, 21:29

Ученые из США рассказали, как одиночество и стресс мамы влияют на развитие ребенка

12-01-2021, 17:24

Японские ученые рассказали, как распознать импотенцию по походке

12-01-2021, 12:29

Биологи выяснили, что коронавирус COVID-19 может накапливать мутации

9-01-2021, 01:34

Исследователи обнаружили возможные порталы в отдаленные районы Вселенной

6-01-2021, 10:04

Ученые выяснили, что люди с «темными» чертами личности переживают пандемию иначе

4-01-2021, 16:49

Доказано повреждение головного мозга больных с коронавирусом

2-01-2021, 15:24

Билл Гейтс финансирует проект, способный «заблокировать» Солнце

31-12-2020, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров