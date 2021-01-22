В РАН оценили опасность астероида 2020 YE5

Сегодня, 20:24

Александр Зуев

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В РАН оценили опасность астероида 2020 YE5

Несколько дней назад эксперты НАСА сообщали о том, что астероид 2020 YE5, который 22 января пролетел недалеко от Земли, относится к опасным объектам. Но российские ученые из РАН не согласились с этим утверждением, так как уверены, что наша планета может повлиять на это астрономическое событие.

По размерам астероид 2020 YE5, который движется по направлению к Солнцу, чуть больше челябинского метеорита. Сообщалось, что космическое тело пролетит рядом с Землей на довольно близком расстоянии, которое соответствует дистанции между нашей планетой и Луной. Скорость метеорита составляет 38 тысячам километрам в час. Чтобы облететь земную орбиту ему потребуется около часа. Для сравнения, МКС один виток вокруг Земли совершает за 93 минуты.

Ученые отмечали, что вероятность столкновения астероида с Луной или падения на Землю минимальна.

Они также подчеркнули, что иногда такие астероиды сталкиваются с Луной, о чем свидетельствуют новые кратеры на ее обратной стороне. Метеороиды, размером до метра постоянно врезаются в поверхность Луны, о чем говорят вспышки. Как отметил астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра, так близко крупные небесные камни пролетают мимо Земли раз в год.

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