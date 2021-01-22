Назван способ снижения риска преждевременных родов

Сегодня, 07:34

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Назван способ снижения риска преждевременных родов

Ученые из США произвели новое открытие, которое позволит уменьшить количество преждевременных родов. Заключения экспертов основаны на гипотезе медиков, которая предлагает особый способ доставки препарата в организм малыша. 

Так, ученые Техасского университета стали рассматривать ранее выдвинутую теорию о том, что к преждевременным родам приводят воспалительные процессы, которые происходят из-за заболевания самого плода. Эксперты провели исследования, особое внимание в которых уделялось доставке лекарства в организм еще не родившегося малыша.

Конкретнее говоря, специалисты протестировали биоинженерные экзосомы. Это естественные наночастицы, которые непрерывно циркулируют в организме человека. Именно с их помощью ученые попробовали доставить необходимый препарат в организм плода.

Был разработан особый механизм: сначала лекарство «упаковывалось» внутри экзосомы, потом его вводили беременной, после попадания в организм наночастицы проникали сквозь плацентарный барьер, успешно доставляя препарат в организм малыша.

Ученые надеются на то, что их открытие в перспективе поможет существенно сократить количество преждевременных родов в мире.

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