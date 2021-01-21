Ученые рассказали об опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

Клетки эмбрионов на ранних сроках уязвимы для коронавируса, если частицы инфекции проникнут в утробу беременной. Как отмечают американские ученые, вертикальная передача SARS-CoV-2 от родителей к ранним эмбрионам во время зачатия может быть катастрофической, но зависит от восприимчивости клеток эмбриона к инфекции. Наиболее восприимчив плод на первых стадиях развития, когда гликопротеиновая оболочка не защищает клетки, а плацента и своя иммунная система еще не сформировались.

По этой причине специалисты рекомендуют клиникам, занимающимся процедурой искусственного оплодотворения, принимать дополнительные меры предосторожности.

Еще в феврале прошлого года китайские биологи обнаружили способность коронавируса заражать клетки плаценты беременных женщин. В итоге появилась гипотеза о внутриутробном распространении вируса при проникновении возбудителя в организм ребенка посредством плаценты. Но дальнейшие исследования показали небольшое число таких случаев, а также отсутствие последствий попадания вируса внутрь тканей плода.