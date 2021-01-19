Ученые: Когнитивное снижение, связанное с возрастом, может быть обратимым

Исследователи из Стэндфордского университета выяснили, как можно обернуть вспять возрастные изменения когнитивных функций.

На страницах издания Nature они поделились результатами своего исследования, которое показало, что антивозрастная терапия возможна и в будущем ее можно будет применять для сохранения здоровья.

Как известно, многие возрастные заболевания являются следствием того, что с возрастом иммунитет начинает хуже функционировать. Так, у некоторых людей иммунная система не может бороться с патогенами. У других же с возрастом клетки иммунитета начинают атаковать сами себя, что провоцирует хронические воспаления.

Ученые выяснили, что с возрастом уровень гормона PGE2 возрастает, а это повышает воспалительную активность иммунных клеток. В экспериментах на животных и в тестах на человеческих клетках in vitro исследователи обнаружили комплексную цепочку событий, показывающих, как PGE2 напрямую вызывает дисфункциональную воспалительную активность в макрофагах. Эксперименты доказали, что старые макрофаги могут повышать уровень этого гормона.

Подавив процесс увеличения гормона PGE2 у мышей, ученые заметили, что у старых грызунов постепенно возобновлялись поведенческие способности молодых особей. Поэтому ученые предполагают, что можно добиться возобновления когнитивных способностей у пожилых людей.