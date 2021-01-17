Китайские врачи описали случаи повторного заражения коронавирусом при наличии антител

Врачи в Китае описали случаи повторного заражения коронавирусом при наличии антител.

Результаты наблюдений китайских ученых из Столичного медицинского университета в Пекине за несколькими сотнями коронавирусных пациентов показали, что человек снова может заразиться коронавирусом, даже несмотря на на иммунологическую память клеток. Причем второе заболевание далеко не всегда переносится легче, чем первое. Об этом сообщается в журнале National Science Review.

Так, с конца января и по конец апреля 2020 года ученые наблюдали за состоянием 273 коронавирусных пациентов и у 28 из них заподозрили повторное заражение. Причем у них по снимкам КТ обнаружились поражение легких, повышенная вирусная нагрузка и вторичное образование антител. Анализ показал отличие генетической структуры нового вируса от предыдущего: он нес в себе мутацию D614G, которая в настоящее время встречается почти по всему миру.

Ученые подчеркнули, что срок между выздоровлением и новым заражением колебался между 19 и 57 днями.

Отметили исследователи и тот факт, что у наблюдаемых не было ни опухолей, ни аутоиммунных заболеваний, также они не принимали препараты, подавляющие иммунитет. В то же время по всем признакам ковид протекал у людей не легче, чем это было в первый их раз.

Примечательным было то, что у пяти вновь зараженных человек обнаружились антитела к S-белку коронавируса. Правда, как минимум у двоих антитела успешно уничтожили и старый, и новый варианты коронавируса, но это не спасло их от реинфекции. Вместе с тем после повторного заражения титры антител в крови снова начали расти.

В результате ученые сделали вывод, что виновником повторного заражения является не недостаточная работа антител, а дефицит Т-клеточного ответа на инфекцию. У некоторых пациентов этот показатель снижается, и это может оказываться важнее, чем производство антител.

В будущем ученым предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с антителами, иммунитетом, Т-клетками и другим. В то же время они отмечают, что у привитых людей ситуация может складываться по-другому.