Билл Гейтс финансирует проект, способный «заблокировать» Солнце

В последние года 65-летний миллиардер Билл Гейтс известен не как основатель Microsoft, а как филантроп, спасающий человечество. На этот раз предприниматель захотел спасти всех от солнца.

Многих людей в мире смутили последние события, развернувшиеся вокруг Билла Гейтса. Если ранее о нем было слышно едва ли, то после пандемии коронавируса он стал очень часто выступать с призывом человечества к вакцинации. Теперь миллиардер решил воплотить довольно спорный проект – это блокировка солнца.

Как сообщается, в рамках проекта Гарвардского университета ученые при поддержке Гейтса хотят проверить теорию о том, что остановить глобальное потепление сможет распыление в атмосферу частиц, которые отражают солнечные лучи.

Данный проект является теорией из ряда так называемой геоинженерии. Это идея о том, что изменить климат планеты можно изменяя аспекты нашей экосистемы. В данном случае произойдет попытка отражения солнечных лучей, которые впоследствии не смогут достигнуть Земли.

Отмечается, что Шведская космическая корпорация на этой неделе дала свое согласие на запуск воздушного шара гарвардскими учеными рядом с городом Кирун в Арктике в июне 2021 года.

Как известно, данный проект под названием SCoPEx финансируется Биллом Гейтсом, что наталкивает на интересный вопрос: возможно ли спасти Землю путем затмения солнца? Эксперты опасаются, что подобные опыты могут привести к крайне серьезным последствиям.