Ученые объяснили, почему нам не нравится запись собственного голоса

Ученые объяснили, почему людям зачастую неприятно слышать свои голоса в записанном виде. Об этом сообщает «Популярная механика».

По мнению экспертов, важную роль в этом вопросе играет восприятие, так как представление своего голоса во время живого разговора и прослушивание его в записи зачастую довольно сильно отличается.

Однако остается самый главный вопрос: каким образом один голос в других условиях может быть разным?

Ученые объясняют это биологическими механизмами, которые стоят за человеческим слухом. Так, когда мы слышим какой-либо внешний звук, попадая в ухо он проходит через 3 отдела – это наружное ухо, среднее и внутреннее. А вот собственная речь поступает в мозг не только через органы слуха, но и посредством костной проводимости.

Процесс поступления собственного голоса в мозг выглядит так: при разговоре речь человека в виде вибрации распространяется по его костям. Ее, в свою очередь, улавливают косточки среднего уха. Полученные колебания передаются во внутреннее ухо, после чего они смешиваются с внешним звуковым сигналом. После этого мы слышим собственный привычный голос.

А вот речь в записи воспринимается органом слуха иначе, потому и воспринимается по-другому. Однако эксперты уверяют, что привыкнуть к записи своего голоса вполне возможно, если слушать его часто.