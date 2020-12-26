Ученые: Риск умереть от коронавируса COVID-19 заложен в человеке с рождения

Риск умереть от коронавируса COVID-19 заложен в человеке с рождения.

Как заявили британские ученые, тяжесть протекания коронавирусного заболевания, а также риск летального исхода, находятся под значительным влиянием генетики человека.

Компания Genomic Project, основанная Министерством здравоохранения и социальной защиты Великобритании, исследовала образцы ДНК больных коронавирусом из 200 отделений интенсивной терапии, а затем сравнили с образцами здоровых людей. При этом ученым удалось выделить гены, связанные с риском тяжелого течения COVID-19: различия в генах IFNAR2 и DPP9 провоцирует дефицит интерферона в организме больных с коронавирусом. Также присутствует разница и в гене OAS - блокатору репликации инфекции в организме.

Исследование показало, что у людей, имеющих вторую группу крови, наиболее часто по сравнению с другими, развиваются осложнения и дыхательная недостаточность после инфицирования. Самый меньший риск подобного - у людей с первой группой крови.