Эксперты из Германии рассказали о новом методе уменьшения боли

Исследователи из Германии взялись за поиски метода блокировки боли, чтобы избежать применения препаратов, наносящих вред организму.

Известно, что болевые ощущения говорят человеку о неполадках в организме. Для того чтобы блокировать их, ученые разработали массу препаратов. Однако все они так или иначе негативно сказываются на работе организма. Немецкие ученые занялись поиском нового метода избавления от болей.

В ходе исследований они обнаружили довольно странный, но действующий способ, суть которого заключается в нанесении других повреждений. То есть, уменьшить одну боль можно причинив другую.

Для опыта эксперты привлекли добровольцев, которым в процессе причиняли боль при помощи электродов. Одновременно с этим на них воздействовал сильный холод. В этот период ученые наблюдали за изменениями, проходящими в головном мозге.

В результате участники рассказали, что боль от электродов становилась меньше при воздействии холода. Поэтому ученые пришли к выводу, что один источник боли можно заместить ощущением другого. По их мнению, подобный метод можно использовать людям с аллергией на анальгетики.