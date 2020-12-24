Ученые нашли у йети ДНК белого медведя

Британские ученые идентифицировали в анализе ДНК «снежного человека», шерсть которого сохранилась в виде чучела, гены белого медведя. Это позволило ученым точнее определить, каким образом йети могли выживать в экстремально низких температурных условиях.

Сообщается, что генетик из Оксфордского университета Брайан Сайкс решил взять для анализа шерсть, которая осталась от убитого 30 лет назад охотником неизвестного существа в Гималаях. Исследователи утверждали, что убитое животное не было схоже ни с одним известным науке видом — вследствие этого возникли предположения, что убитый был не кем иным, как «снежным человеком». Из шерсти существа сделали чучело йети, и Брайан Сайкс провел детальный анализ образца останков «снежного человека». Считается, что йети обитали или обитают до сих пор в непроходимых лесах и горах, и их считают потомками древнего гоминида.

Оказалось, что ДНК йети схож с кодом белого медведя, что объясняет, почему тело «снежного человека» покрыто толстым слоем шерсти, а его повадки схожи со звериными. Причем ученые выдвинули версию, что йети является смесью бурого и белого медведей – однако не современных видов, а тех, что были распространены 40 тысяч лет назад.