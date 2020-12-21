Ученые обнаружили в Эквадоре новые разновидности коронавируса

Сегодня, 16:19

Александр Зуев

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Ученые обнаружили в Эквадоре новые разновидности коронавируса

Ученые обнаружили в Эквадоре новые разновидности коронавируса. Как отмечают эксперты, одна из этих разновидностей могла повлиять на рост числа заболеваний в стране. При этом специалисты отмечают, что новые варианты коронавируса не имеют ничего общего с британским штаммом. Также ученые обнаружили еще две разновидности, которые возникли между июлем и ноябрем.

Ученые сохранили генетические материалы из более чем 2,5 тысячи образцов из 22 провинций Эквадора. Это дало возможность  определить тип штамма вируса.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что для защиты от нового типа коронавируса следует соблюдать меры профилактики, пишет ria.ru.

Напомним, несколько дней назад ученые обнаружили в Великобритании новую мутацию SARS-CoV-2. По некоторым оценкам, этот штамм на 70% заразней того варианта вируса, который был обнаружен в Китае год назад. Но доказательств того, что этот вариант инфекции  более опасен с точки зрения смертности или тяжелого течения болезни, пока нет.

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