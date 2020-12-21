Ученые для борьбы с инфекциями предложили использовать противомикробные пептиды человека

Вчера, 23:09

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Ученые для борьбы с инфекциями предложили использовать противомикробные пептиды человека

Российский исследователь, сотрудник Ставропольского государственного медицинского университета Альберт Болатчиев занялся изучением антимикробных пептидов человека с целью установить, какое их количество необходимо для уничтожения инфекции. Об этом сообщает «Индикатор».

Так, ученый уточнил, что данное исследование будет особенно полезным для борьбы с микроорганизмами, которые устойчивы к антибиотикам.

Как отмечает Болатчиев, на сегодня в медицине есть одна серьезная проблема – это существование патогенов, устойчивых к антибиотикам. Из-за этого у медиков возникают проблемы с лечением ряда опасных инфекций.

Ученому удалось обнаружить новый вид препаратов, уничтожающий микробы. Им оказались антимикробные пептиды. Они представляют собой фрагменты белков, которые вырабатывают живые организмы для борьбы с инфекциями. По мнению Болатчиева, пептиды способны реально избавиться от серьезной угрозы здоровью человека.

В ходе исследований автор изучил действие пептидов против 27 штаммов золотистого стафилококка и 24 штаммов кишечной палочки. Результат показал, что в случае комбинирования антибактериальных препаратов с дефензинами, количество бактерий в организме снижается в несколько раз. Также ученый доказал, что инфекции, устойчивые к антибиотикам, не влияют на чувствительность к антимикробным пептидам.

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