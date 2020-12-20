Австралийские астрономы зафиксировали направленный на Землю сигнал из космоса

Австралийским астрономам удалось зафиксировать узкий луч радиоволн частотой 980 мегагерц. Есть подозрения, что этот сигнал был прислан представителями инопланетной жизни.

Как сообщают ученые, сигнал был уловлен со стороны звезды Проксима Центавра, которая является ближайшей к Солнцу. Она расположена на расстоянии 4,2 световых лет.

Наблюдения велись при помощи радиотелескопа в австралийской обсерватории Паркса в апреле-мае 2019 года. В общей сложности за звездой наблюдали 30 часов. Астрономы предполагают, что источником луча может быть оборудование, расположенное на Земле или же орбитальный спутник. Однако исходя из того, что сдвиг в частоте радиоволн соответствует движению планеты, можно рассмотреть вариант радиосигнала от инопланетной цивилизации. Хотя ученые оценивают этот вариант как маловероятный.

Как известно, полоса частот 980 мегагерц свободна от искусственных сигналов земного происхождения. Потому ученые рассматривают вариант посыла луча кометой или облаком водоворота.

Вокруг звезды Проксимы Центавра вращается один газовый гигант и скалистая планета на 17% больше Земли. Так как она относится к красным карликам, существует большая вероятность возникновения мощных вспышек, что делает жизнь на экзопланете невозможной.