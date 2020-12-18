Во Франции создали медальон от коронавируса COVID-19

Во Франции ученые создали устройство, которое может уничтожать до 93,5% коронавируса в воздухе.

Это устройство выглядит как медальон, и его нужно носить на шее, чтобы оно уничтожало коронавирус.

Об этой разработке сообщила французская газета Le Parisien, передает ТАСС .

Ранее ученые, создавшие это устройство, работали над аппаратом против малярийных комаров. Они создали гаджет, который создавал вокруг человека электрическое поле, уничтожая молекулы запаха человека, привлекающие комаров. Поэтому когда комары прилетали к человеку, они были дезориентированы в пространстве, так как молекулы запаха, по которым они ориентировались, сбивались устройством на землю.

Эту технологию ученые решили использовать для создания устройства, которое бы могло бороться с коронавирусом. Они решили добавить в озонатор еще и некий минерал. Его название авторы разработки не сообщают.

Устройство для борьбы с коронавирусом уже одобрено парижским институтом Пастера. Его испытали в замкнутом пространстве, куда поместили большое количество коронавирусов. И уже через 10 минут эксперимента устройство уничтожило 94% вирусов.

В этой комнате не было коронавируса, который вызывает COVID-19, но ученые уверены, что и с ним аппарат сможет справиться успешно.

Устройство уже поступило в продажу. Его цена составляет 79 евро, что по нынешнему курсу составляет 7000 рублей. Работать гаджет может 20 часов без подзарядки.