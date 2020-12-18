Во Франции создали медальон от коронавируса COVID-19

Во Франции ученые создали устройство, которое может уничтожать до 93,5% коронавируса в воздухе.
Это устройство выглядит как медальон, и его нужно носить на шее, чтобы оно уничтожало коронавирус.
Об этой разработке сообщила французская газета Le Parisien, передает ТАСС.
Ранее ученые, создавшие это устройство, работали над аппаратом против малярийных комаров. Они создали гаджет, который создавал вокруг человека электрическое поле, уничтожая молекулы запаха человека, привлекающие комаров. Поэтому когда комары прилетали к человеку, они были дезориентированы в пространстве, так как молекулы запаха, по которым они ориентировались, сбивались устройством на землю.
Эту технологию ученые решили использовать для создания устройства, которое бы могло бороться с коронавирусом. Они решили добавить в озонатор еще и некий минерал. Его название авторы разработки не сообщают.
Устройство для борьбы с коронавирусом уже одобрено парижским институтом Пастера. Его испытали в замкнутом пространстве, куда поместили большое количество коронавирусов. И уже через 10 минут эксперимента устройство уничтожило 94% вирусов.
В этой комнате не было коронавируса, который вызывает COVID-19, но ученые уверены, что и с ним аппарат сможет справиться успешно.
Устройство уже поступило в продажу. Его цена составляет 79 евро, что по нынешнему курсу составляет 7000 рублей. Работать гаджет может 20 часов без подзарядки.
Комментировать