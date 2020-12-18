В Китае оценили влияние мутаций коронавируса COVID-19 на эффективность вакцин

Сегодня, 19:39

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В Китае оценили влияние мутаций коронавируса COVID-19 на эффективность вакцин

В Китае оценили влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин.

По мнению главного участника программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацина, мутация коронавируса COVID-19, скорее всего, не окажет влияние на эффективность вакцины. Об этом он заявил 19 декабря на пресс-конференции в Пекине.

По словам эксперта, до сих пор мутации вируса «короны» пока еще не перешагнули допустимых норм и какого-либо влияния таких мутаций на вакцину и ее эффективность выявлено не было. 

«РНК-вирусы, к которым относится и коронавирус нового типа, мутируют быстрее, чем ДНК-вирусы. Текущие результаты исследований показывают, что мутации коронавируса все еще находятся в пределах допустимой нормы. Пока не было зафиксировано какое-либо их влияние на эффективность вакцин. В настоящее время во всем мире для геномного секвенирования используются несколько сотен тысяч генов. Проведя сравнительный анализ более 100 тыс. вирусов с последовательностями довольно высокого качества, мы не обнаружили никаких видимых мутаций», - объяснил специалист.

Ван Хуацин добавил также, что в Китае протестировали способность антител, вырабатываемых разработанными в стране первыми вакцинами, нейтрализовывать штаммы вирусов различного происхождения, в том числе и зарубежные. При этом результаты оказались весьма внушительными.

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