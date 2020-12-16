Журнал Science признал вакцины от коронавируса главным научным прорывом года

Сегодня, 09:39

Александр Зуев

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Журнал Science признал вакцины от коронавируса главным научным прорывом года

Американский журнал Science, освещающий научные достижения, назвал вакцины от коронавируса главным научным прорывом года. Этой чести были удостоены препараты Moderna, Pfizer-BioNTech, а также российская вакцина «Спутник V».

Как заявил главный редактор издания Голден Торп, во многих странах уже началась вакцинация населения, а ведь еще недавно на создание вакцины от коронавируса можно было только надеяться.

Отметим, что вакцина от коронавируса, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, была зарегистрирована в августе этого года. Она получила название «Спутник V».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о работе компонентов вакцины «Спутник V». Как он отметил, они направлены на создание иммунитета против коронавируса. Принцип действия таков: второй компонент вводится, чтобы усилить первый. Это позволяет влиять на образование защитных клеток.

Журнал также включил в список научных достижений года генную терапию на базе редактора CRISPR/Cas9 для лечения болезней крови, открытие источника FRB-вспышек и находку наскальных изображений зверолюдей на острове Сулавеси.

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