Ученые выяснили, как «эффект бабочки» влияет на климат

Физики из УрФУ и Лувенского католического университета рассчитали, как будет меняться климат под воздействием случайных факторов — изменения концентрации углекислого газа в атмосфере, температуры мирового океана и других.

В итоге они получили сценарий развития, при котором система выходит из равновесия и становится хаотичной. Как отмечает соавтор работы Дмитрий Александров, изменение климата обусловлено скоростью таяния льдов, опреснением мирового океана и изменением его температуры, а также уровнем углекислого и других газов в атмосфере.

Просчитать эту траекторию невозможно из-за сложности системы. Ко всему есть возмущения, которые выводят систему из нормального состояния. Как показали расчеты, стохастическое воздействие неожиданно может изменить климат. Это можно назвать «эффектом бабочки». Речь идет о том, что небольшое возмущение приводит к непредсказуемым последствиям.

Проанализировав детерминированные матмодели, ученые добавили в них стохастический фактор и показали, что необходимо для того, чтобы климат перешел от теплого состояния к холодному.

Две двумерные модели поясняют связь между средней температурой мирового океана и массой морского льда, а также взаимосвязь температуры и растительности. В первом варианте случайные факторы способны создавать колебания климата и могут послужить причиной климатического хаоса. Во втором — нарастающий шум чреват постепенным снижением средней температуры и может вызвать сдвиг климатической системы к состоянию, когда Земля превратится в снежный ком.

То есть для глобальной катастрофы необязательно ждать большого метеорита, так как даже малые возмущения, вызываемые незначительными факторами, могут сделать поведение климатической системы хаотическим, пишет rg.ru .

Три трехмерные модели учитывают состояние льдов, температуру мирового океана, концентрацию углекислого газа в атмосфере, массу льдов, площадь антарктического континентального ледяного щита. Помимо того, физики учитывали параметры орбиты и наклон Земли.