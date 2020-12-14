Ученые выяснили, как «эффект бабочки» влияет на климат

Сегодня, 16:44

Александр Зуев

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Ученые выяснили, как «эффект бабочки» влияет на климат

Физики из УрФУ и Лувенского католического университета рассчитали, как будет меняться климат под воздействием случайных  факторов — изменения  концентрации углекислого газа в атмосфере, температуры мирового океана и других. 

В итоге они получили сценарий развития, при котором система выходит из равновесия и становится хаотичной. Как отмечает  соавтор работы Дмитрий Александров, изменение климата обусловлено скоростью таяния льдов, опреснением мирового океана и изменением его температуры, а также уровнем углекислого и других газов в атмосфере. 

Просчитать эту траекторию невозможно из-за сложности системы. Ко всему есть возмущения, которые выводят систему из нормального состояния.  Как показали расчеты, стохастическое воздействие неожиданно может изменить климат. Это можно назвать  «эффектом бабочки». Речь идет о том, что  небольшое возмущение приводит к непредсказуемым последствиям.

Проанализировав детерминированные матмодели, ученые добавили в них стохастический фактор и показали, что необходимо для того, чтобы климат перешел от теплого состояния к холодному.

Две двумерные модели поясняют связь между средней  температурой мирового океана и массой морского льда, а также взаимосвязь температуры и растительности. В первом варианте случайные факторы способны создавать колебания климата и могут послужить причиной климатического хаоса. Во втором — нарастающий шум чреват постепенным снижением средней температуры и может вызвать сдвиг климатической системы к состоянию, когда Земля превратится в снежный ком. 

То есть для глобальной катастрофы необязательно ждать большого метеорита, так как даже малые возмущения, вызываемые незначительными факторами, могут сделать поведение климатической системы  хаотическим, пишет rg.ru .

Три трехмерные модели учитывают состояние льдов, температуру мирового океана, концентрацию углекислого газа в атмосфере, массу льдов, площадь антарктического континентального ледяного щита. Помимо того, физики учитывали параметры орбиты и наклон Земли. 

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