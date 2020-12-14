Уникальную систему контроля и антибактериальной обработки помещений создали в РФ

Сегодня, 01:09

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Уникальную систему контроля и антибактериальной обработки помещений создали в РФ

Пресс-служба ООО «НПО Элдек» сообщила о создании в России автоматизированной системы контроля и дезинфекции общественных помещений. Эксперты заявляют, что подобная разработка позволит обеспечить в замкнутых местах с большим скоплением людей эпидемиологическую безопасность. Об этом сообщает «CNews».

В сообщении говорится о том, что над созданием системы работали стратегические партнеры НИИ «Вектор», ООО «Элдек» и ООО НПО «Латта». Разработчикам удалось создать процесс, позволяющий дезинфицировать общественные помещения «Альмира». Создатели сообщают о том, что система способна собирать информацию об эпидемиологической ситуации в режиме онлайн и переправлять ее в центр обработки данных.

Уточняется, что образец для опыта данного изобретения был размещен в российском геологоразведочном университете им. Орджоникидзе.

Система представляет собой две рамки контроля и дезинфекции, которые устанавливаются на входе в общественное помещение. Приборы будут регистрировать посетителей, автоматически делая замер температуры как при входе, так и при выходе. В случае обнаружения повышенной температуры, будет звучать специальный сигнал. Также система будет дезинфицировать посетителей антибактериальным средством AirFit.

Также в аудиториях и коридорах установлены УФ-лампы, которые будут дезинфицировать помещение, когда там не будет людей. Во время нахождения людей в коридорах и кабинетах, приборы будут обрабатывать всех антибактериальным средством.

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