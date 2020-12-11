Названа причина, повышающая риск преждевременной смерти среди женщин в 4 раза

Сегодня, 20:29

Александр Зуев

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Названа причина, повышающая риск преждевременной смерти среди женщин в 4 раза

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана сделали вывод о том, что депрессивное состояние и посттравматическое стрессовое расстройство увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин в четыре раза. 

Ученые провели исследование с участием 51 602 женщин в возрасте от 43 до 64 лет. За участницами эксперимента наблюдали на протяжении девяти лет. В итоге выяснилось, что гормоны стресса негативно сказываются  на женском организма. Ученые отмечают, что дамы, которые длительное  время находятся в состоянии депрессии или ПТСР, уходят из жизни чаще от курения, ожирения и малоподвижного  образа жизни, чем их позитивно настроенные сверстницы, пишет riafan.ru.

Сегодня депрессия  наблюдается у  каждого десятого человека после 40 лет. Это состояние нельзя игнорировать  и запускать.

Ранее психологи высказались о так называемой «предновогодней депрессии». Как отмечают медики, предновогодняя хандра является следствием ментальных проблем человека, а не самостоятельным заболеванием.

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