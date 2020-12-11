Названа причина, повышающая риск преждевременной смерти среди женщин в 4 раза

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана сделали вывод о том, что депрессивное состояние и посттравматическое стрессовое расстройство увеличивают риск преждевременной смерти среди женщин в четыре раза.

Ученые провели исследование с участием 51 602 женщин в возрасте от 43 до 64 лет. За участницами эксперимента наблюдали на протяжении девяти лет. В итоге выяснилось, что гормоны стресса негативно сказываются на женском организма. Ученые отмечают, что дамы, которые длительное время находятся в состоянии депрессии или ПТСР, уходят из жизни чаще от курения, ожирения и малоподвижного образа жизни, чем их позитивно настроенные сверстницы, пишет riafan.ru .

Сегодня депрессия наблюдается у каждого десятого человека после 40 лет. Это состояние нельзя игнорировать и запускать.

Ранее психологи высказались о так называемой «предновогодней депрессии». Как отмечают медики, предновогодняя хандра является следствием ментальных проблем человека, а не самостоятельным заболеванием.