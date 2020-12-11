Назван способ уничтожить коронавирус за две минуты

Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты.

Ученым из США удалось обнаружить средство, благодаря которому на нейтрализацию коронавируса понадобится не более двух минут. По мнению экспертов, таким волшебным «лекарством» являются цинк и олово, содержащиеся в обычной зубной пасте или некоторых жидкостях для полоскания рта.

Результаты исследований американцев показали, что такие универсальные средства, как зубная паста, жидкость для полоскания рта, смогут всего за 2 минуты уничтожить SARS-CoV-2 на 99,9%. К тому же ученые заметили, что после применения средств для полости рта скорость распространения «короны» заметно снижается.

Эксперты в издании British Dental Journal отметили, что наряду с зубной пастой нейтрализовать коронавирус под силу некоторым жидкостям для полости рта - тем, которые содержат хлорид цетилпиридиния. Такие справятся с вирусом SARS-CoV-2 еще быстрее зубной пасты - всего за 1,5 минуты.

Свои открытия ученые доказали в эксперименте с участием 260 добровольцев.