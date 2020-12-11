В Швейцарии провели первую в мире операцию на позвоночнике с применением дополненной реальности

Сегодня, 09:39

Александр Зуев

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В Швейцарии провели первую в мире операцию на позвоночнике с применением дополненной реальности

Специалисты из  университетской клиники Балгриста (Цюрих) успешно провели  первую операцию на позвоночнике с голографической навигацией. Инновационная технология была разработана в университетской больнице совместно с сотрудниками Высшей технологической школы Цюриха. Сообщается, что пациент, перенесший уникальную операцию, чувствует себя хорошо.

Известно,  что больница Балгриста при универсистете занимается проблемами опорно-двигательного аппарата. Подобные сложные процедуры предусматривают частую работу на позвоночнике, сопряженную с большим риском.

Несколько лет назад в клинике  совместно со специалистами ETH Zurich стали  разрабатывать систему дополненной реальности, которую можно использовать в хирургии. Так, хирург в очках дополненной реальности может одновременно видеть живой орган пациента и томографическое изображение органа. Такая возможность  позволяет прогнозировать, насколько далеко и под каким углом войдут в кость скрепляющие шурупы, пишет 3dnews.ru.

Первую операцию с использованием очков дополненной реальности провел в начале декабря директор клиники и главный хирург Мазда Фаршад. Как он отметил, инновационная технология улучшает восприятие хирурга.

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