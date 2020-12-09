Ученые: собаки могут вынюхивать коронавирус COVID-19 в подмышках человека

Сегодня, 20:19

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Ученые: собаки могут вынюхивать коронавирус COVID-19 в подмышках человека

Собаки могут вынюхивать коронавирус COVID-19 в подмышках человека.

Ученые из National Veterinary School of Alfort во Франции в ходе своего исследования доказали: специально натасканные собаки могут распознавать зараженных коронавирусом людей по запаху их подмышек.

Западные исследователи проанализировали результаты шести собак, до это прошедших специальную подготовку для медицинской диагностики. Ранее их уже подготовили для определения некоторых заболеваний по запаху, однако коронавирус заставил их переобучить, и в финальном тесте у некоторых собак показатель успешности составил 76%, а у остальных - 100%. Помогает собакам определиться с «диагнозом» запах человеческих подмышек.

Собаки уже давно помогают человеку находить запрещенные к перевозке вещества, оружие в аэропортах, вокзалах и других местах массовых скоплений людей. А несколько лет назад их стали привлекать и к диагностическим задачам в медицине.

Сейчас в ряде стран запущены пилотные схемы по подготовке собак - ОАЭ, Ливане, Финляндии, Австралии и других.

Авторы нынешнего исследования надеются, что полученные результаты будут положены в основу более широкой программы дрессировки собак для выявления COVID-19, а возможно, и каких-то других заболеваний в будущем. После того как будет убедительно доказана успешность такого метода, собак можно будет массово привлекать к решению этой задачи в мировых масштабах как быстрый, надежный и дешевый способ проверки на COVID-19.

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