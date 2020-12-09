Ученые: микропластик, который долго находится в окружающей среде, опаснее обычного

Немецкие ученые из Университета Байройта провели анализ всех существующих исследований, посвященных влиянию на животных проглоченного микропластика. Выяснилось, что практически все ученые проводили исследования на почти нетронутых его образцах, в связи с чем эксперимент давал приблизительные результаты. Эксперты нашли значительные различия между нетронутым и выветрившимся микропластиком. Об этом сообщает «Популярная механика».

Чтобы подтвердить свои предположения, ученые провели исследования на лабораторных мышах, анализируя воздействие микропластика из разных источников. Были взяты образцы воды из стерильного места, морского аквариума и искусственного пруда. В каждый из водоемов погрузили микропластик на 2-4 недели. После этого его достали и в течение 3 часов наблюдали за его воздействием на мышей.

Результат показал, что микропластик, находившийся под воздействием природных источников, усваивался в десять раз чаще, чем материал из стерильной воды. Оказалось, что микропластик из природных источников за 4 недели покрылся коркой, которая выполняла функцию «троянского коня», позволявшего клетке подопытной мыши поглотить его и перенести внутрь.

Также ученые отметили, что после попадания в клетку микропластик переместился в кровь, что вызвало воспалительную реакцию.