Начавшийся цикл солнечной активности станет самым сильным за всю историю наблюдений

Сегодня, 10:14

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Начавшийся цикл солнечной активности станет самым сильным за всю историю наблюдений

Начавшийся цикл солнечной активности станет одним из сильнейших за всю историю наблюдений.

По прогнозам исследователей, следующий - 25-й - цикл солнечной активности вполне может стать самым сильным за всю историю наблюдений за светилом. Вероятно, он будет содержать от 210 до 260 пятен.

Такое предсказание солнечной активности сотрудниками NCAR прямо противоречат официальным прогнозам NASA и NOAA, заявившим, что в 25-м цикле будет наблюдаться всего лишь 115 солнечных пятен, поэтому оно будет, аналогично с предыдущими - слабым.

Если гипотеза последних подтвердится, тогда это станет важнейшим доказательством теории о циклах активности солнца, над которой исследователи трудились не один год. Уровень солнечной активности - непостоянен и ее цикличность связана с его магнитным полем. Каждые 11 лет происходит смена поясов Солнца: юг становится севером, а север становится югом. Причем смена происходит в момент наиболее слабого магнитного поля.

Гипотеза ученых может стать разгадкой к точному предсказанию сроков и природы циклов солнечных пятен, а также объяснит многие эффекты, которые они производят.

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