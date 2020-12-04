Ученые связывают таяние ледников Гренландии с потоком мантийного тепла

Американское издание Journal of Geophysical Research - Solid Earth сообщило об обнаружении новой причины глобального потепления. На острове Гренландия был обнаружен мантийный плюм, который может способствовать потеплению. Об этом сообщает «РИА Новости».

Японские ученые из Университета Тохоку собрали данные сейсмических волн, проходящих сквозь мантию и кору нашей планеты. Анализ проводился при помощи специального устройства, напоминающего компьютерную томографию человека, но только исследовались геологические реалии.

В ходе наблюдений ученые обнаружили под Гренландией мантийный плюм. Он представляет собой горячий поток, поднимающийся от мантии у ядра Земли. На глубине полутора тысяч километров находится 2 ветви плюма, которые, поднимаясь к Земле, сливаются с другими нитями. Этот участок подает тепло в Исландию, остров Ян-Майен и архипелаг Шпицберген.

«Получив знания о мантийном плюме в Гренландии, мы укрепили свое понимание об активности вулканов в этих регионах. К тому же нашли ответ на причину глобального повышения уровня моря, связанный с таянием ледников в Гренландии», - сообщил руководитель исследования Генти Тойокуни.