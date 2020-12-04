Ученые объяснили, нужно ли делать прививку переболевшим COVID-19 людям

Сегодня, 13:49

Ольга Громова

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Ученые объяснили, нужно ли делать прививку переболевшим COVID-19 людям

В мире начинается массовая вакцинация от коронавируса. Вначале медики будут прививать группы риска, а потом и всех желающих. Но при этом немало тех, которые уже сейчас заявляют о своем несогласии проходить вакцинацию. Аргумент, как считают, у них «железный»: коронавирусом они уже переболели. У ученых на сей счет иное мнение. Они убеждены, что прививку должны получать все - вне зависимости от того, перенесена ли коронавирусная инфекция в прошлом или нет.

«Люди, выздоровевшие от COVID-19, имеют разные уровни антител с разными уровнями нейтрализующей активности и, таким образом, могут быть защищены на разное время. Некоторые люди могут быть защищены лучше, чем другие, после естественного заражения», – приводит британское издание Mirror слова Элеоноры Райли, профессора иммунологии и инфекционных заболеваний Эдинбургского университета.

Она добавила, что вакцина, судя по всему, обеспечит более длительную защиту от коронавируса, нежели антитела.

Райли говорит, что если руководствоваться только точкой зрения логистики, то всех людей на наличие антител проверить невозможно. Как, собственно, и измерить точную их концентрацию. Гораздо проще, быстрее, дешевле и эффективнее сделать вакцину, считает профессор.

Напомним, пока нет единого мнения касательно того, какой период времени могут сохраняться антитела к коронавирусу. Пока ученые склоняются к тому, что, в среднем, где-то три-шесть месяцев.

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