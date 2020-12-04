Ученые: использование гаджетов сильно снижает память

Использование гаджетов, без которых уже никто своей жизни не представляет, способствует снижению памяти. Но привычка не выпускать телефон из рук вредна для здоровья.

Недавно ученые провели исследование, в ходе которого изучили, как именно влияют современные устройства на мозговую деятельность.

Еще несколько лет назад ученые обнаружили, что у людей, которые одновременно пользуются несколькими гаджетами, происходят изменения структуры областей головного мозга, что самым негативным образом влияет на процесс запоминания информации. Ознакомление с информацией одновременно с нескольких устройств приводит к рассеянности внимания. Это приводить к ухудшению памяти, неспособности запоминать и воспроизводить прочитанное. В дальнейшем человеку может грозить снижение долговременной памяти.

Ученые рекомендуют не включать одновременно несколько устройств. Слушать музыку с плеера и читать новости на смартфоне – не самая лучшая идея. Такая нагрузка опасна для мозга, пишет pravda.ru .

Психолог Ирина Попова отмечает, что быстрая ходьба может улучшить память и повысить интеллектуальную активность. Швейцарские ученые провели исследование с участием двух групп людей возрастом от 60 лет. Участники первой группы ежедневно занимались ходьбой на протяжении 40 минут. За месяц их интеллектуальные способности увеличились на 10 процентов.

Учебный процесс также может принести пользу.