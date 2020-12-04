Ученые: использование гаджетов сильно снижает память

Вчера, 22:24

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые: использование гаджетов сильно снижает память

Использование гаджетов, без которых уже никто своей жизни не представляет, способствует снижению памяти. Но привычка не выпускать телефон из рук вредна для здоровья.

Недавно ученые провели исследование, в ходе которого изучили, как именно влияют современные устройства на мозговую деятельность.

Еще несколько лет назад ученые обнаружили, что у людей, которые одновременно пользуются несколькими гаджетами, происходят изменения структуры областей головного мозга, что самым негативным образом влияет на процесс запоминания информации. Ознакомление с информацией одновременно с нескольких устройств приводит к рассеянности внимания. Это приводить к ухудшению памяти, неспособности запоминать и воспроизводить прочитанное. В дальнейшем человеку может грозить снижение долговременной памяти.

Ученые рекомендуют не включать одновременно несколько устройств. Слушать музыку с плеера и читать новости на смартфоне – не самая лучшая идея. Такая нагрузка опасна для мозга, пишет  pravda.ru.

Психолог Ирина Попова отмечает, что быстрая ходьба может улучшить память и повысить интеллектуальную активность. Швейцарские ученые провели исследование с участием двух групп людей возрастом от 60 лет. Участники первой группы ежедневно занимались ходьбой на протяжении 40 минут. За месяц их интеллектуальные способности увеличились на 10 процентов.

Учебный процесс также может принести пользу.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые: использование гаджетов сильно снижает память

Вчера, 22:24

Микроскоп нового типа позволяет видеть сквозь кости черепа

4-12-2020, 00:09

В Японии продолжаются исследования антител у перенесших коронавирус

4-12-2020, 00:04

Ученые разгадали секрет непобедимости рака

2-12-2020, 23:24

Ученые назвали причину раздражения от неприятных звуков

2-12-2020, 00:14

Носители разных языков ощущают боль по-разному

1-12-2020, 18:39

Уфолог обнаружил собирающее энергию Солнца гигантское НЛО в 25 раз крупнее Земли

1-12-2020, 16:44

Первые в истории гонки на Луне могут состояться осенью 2021 года

1-12-2020, 08:59

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

30-11-2020, 18:24

В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

30-11-2020, 12:29

Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1

29-11-2020, 23:39

Ученые впервые проследили за активностью мозга фанатов во время просмотра матчей

27-11-2020, 23:29

Ученые создали новую генную терапию для лечения глазных болезней

27-11-2020, 23:24

Новые геномы пшеницы и ячменя помогут накормить мир

26-11-2020, 22:49

У переболевших COVID-19 обнаружились проблемы с памятью и ощущением времени

26-11-2020, 22:44

Искусственный интеллект научили распознавать безмолвную речь

26-11-2020, 20:59

Ученые узнали, как мозг кодирует сигналы голода и насыщения

25-11-2020, 16:39

Ученые нашли новый способ замедлить старение

25-11-2020, 15:14

Ученые обнаружили у заразного рака тасманских дьяволов пять форм

25-11-2020, 13:29

Новые данные подтверждают важность ледяных щитов Земли

24-11-2020, 14:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров