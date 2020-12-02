Микроскоп нового типа позволяет видеть сквозь кости черепа

Сегодня, 00:09

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Микроскоп нового типа позволяет видеть сквозь кости черепа

Микроскоп нового типа позволяет смотреть сквозь кости черепа. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Группа ученых из Южной Кореи изобрела микроскоп нового типа, с помощью которого можно рассмотреть ткани, находящиеся внутри черепной коробки. Этот уникальный аппарат функционирует в комбинации аппаратной и программной адаптивной оптики, что позволяет получать изображение сквозь неповрежденный череп.

Науке и медицине уже довольно давно известны методы оптического когерентного и двухфотонного исследований, применяемые для получения изображения биологических тканей. Однако в случае микроскопической визуализации нервных структур головного мозга сквозь кости черепа эти методы не подходят, поскольку внутренняя структура кости очень сильно влияет на конечное изображение и оно получается сильно зернистым.

Над решением этой проблемы взялись работать сотрудники Центра молекулярной спектроскопии и динамики Института фундаментальных наук в Сеуле под руководством профессора Чои Воншик. Им и удалось сконструировать такой микроскоп, которому черепная коробка пациента не станет помехой.

Их детище сочетает преимущества вычислительной адаптивной оптики вместе с новейшим аппаратным обеспечением. Хотя поначалу технология разрабатывалась для исследований в области астрономии, ученые смогли ее адаптировать и для биологических исследований. Новый прибор можно применять одновременно с широко распространенным оборудованием для двухфотонных исследований.

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