Ученые разгадали секрет непобедимости рака

Вчера, 23:24

Александр Зуев

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Ученые разгадали секрет непобедимости рака

Зачастую обычные методы лечения при онкозаболеваниях не помогают, так как раковые клетки могут возрождаться даже несмотря на воздействия на них сильных препаратов. Недавно австралийские ученые узнали о том, что существует механизм, который позволяет раковым клеткам восстанавливать свою ДНК и становиться неуязвимыми для стандартного лечения.

Как отмечают ученые, одну из ведущих ролей в защитном механизме раковой клетки играет белок актин, формирующий нитевые компоненты цитоскелета клетки, которые называются микрофиламентами. Кроме того, актин также контролирует процессы, которые происходят внутри ядра, где содержится генетический материал.

При воздействии на клетки медицинскими препаратами начинают действовать актиновые нити. Они способствуют регенерации ДНК, из-за чего раковые клетки становятся неуязвимыми для стандартных методов лечения.

Методы, применяемые против этого механизма, могут уничтожить раковые клетки, которые испытывают сложности с репликацией.

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