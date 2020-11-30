Ученые назвали причину раздражения от неприятных звуков

Многие люди знают, что существуют звуки, которые их раздражают. Однако мало кто может объяснить, почему такие звуки, как царапанье по доске или скрежет по стелу, вызывают неприятные ощущения. На этот вопрос еще в 1986 году попытались ответить ученые из Северо-западного университета (США) Рэндольф Блейк Линн Халперн и Джеймс Хилленбранд.

Они прослушали несколько звуков, вызывающих раздражение, и обнаружили, что удаление высоких частот из записей не улучшило их восприятие. Но когда удалялись частоты от средней до низкой части диапазона, слушатели относились к звукам более благосклонно.

В 2011 году австрийские исследователи Майкл Ойлер и Кристоф Рейтер сделали вывод, что звуковые волны, вызывающие наибольшее раздражение, лежат в пределах между 2000 и 4000 Гц — диапазоне, в котором ухо человека максимально усиливает звук, и к которому наш слух наиболее чувствителен.

Исследователи провели эксперимент с участием 24 добровольцев, каждый из которых слушал запись из восьми звуков. Эти звуки представляли собой модифицированный скрежет ногтей по классной доске. Участники эксперимента оценивали звуки по шкале от 1 до 6 баллов, пишет popmech.ru.

Кроме того, исследователи фиксировали физиологические реакции на раздражители - проводимость кожи, пульс и дыхание. Помимо этого, ученые проанализировали различия между испытуемыми, которые знали о происхождении звука, и тех, кто думал, что это звучит музыкальное произведение.

В итоге Ойлер и Рейтер не обнаружили различия в физиологических реакциях между этими двумя группами.