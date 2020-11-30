Ученые назвали причину раздражения от неприятных звуков

Сегодня, 00:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые назвали причину раздражения от неприятных звуков

Многие люди знают, что существуют звуки, которые их раздражают. Однако мало кто может объяснить, почему такие звуки, как царапанье по доске или скрежет по стелу, вызывают неприятные ощущения. На этот вопрос еще в 1986 году попытались ответить ученые из Северо-западного университета (США) Рэндольф Блейк Линн Халперн и Джеймс Хилленбранд. 

Они прослушали несколько звуков, вызывающих раздражение, и  обнаружили, что удаление высоких частот из записей не улучшило их восприятие. Но когда удалялись частоты от средней до низкой части диапазона, слушатели относились к звукам более благосклонно.

В 2011 году австрийские исследователи Майкл Ойлер и Кристоф Рейтер сделали вывод, что звуковые волны, вызывающие наибольшее раздражение, лежат в пределах между 2000 и 4000 Гц — диапазоне, в котором ухо человека максимально усиливает звук, и к которому наш слух наиболее чувствителен. 

Исследователи провели эксперимент с участием 24 добровольцев, каждый из которых  слушал запись из восьми звуков. Эти звуки  представляли собой модифицированный скрежет ногтей по классной доске. Участники эксперимента  оценивали звуки по шкале от 1 до 6 баллов, пишет popmech.ru.  

Кроме того, исследователи фиксировали физиологические реакции на раздражители -  проводимость кожи, пульс и дыхание. Помимо этого, ученые проанализировали различия между испытуемыми, которые знали о  происхождении звука, и тех, кто думал, что это звучит музыкальное произведение.

В итоге Ойлер и Рейтер не обнаружили различия в физиологических реакциях между этими двумя группами. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые назвали причину раздражения от неприятных звуков

Сегодня, 00:14

Носители разных языков ощущают боль по-разному

Вчера, 18:39

Уфолог обнаружил собирающее энергию Солнца гигантское НЛО в 25 раз крупнее Земли

Вчера, 16:44

Первые в истории гонки на Луне могут состояться осенью 2021 года

Вчера, 08:59

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию коронавируса

30-11-2020, 18:24

В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

30-11-2020, 12:29

Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1

29-11-2020, 23:39

Ученые впервые проследили за активностью мозга фанатов во время просмотра матчей

27-11-2020, 23:29

Ученые создали новую генную терапию для лечения глазных болезней

27-11-2020, 23:24

Новые геномы пшеницы и ячменя помогут накормить мир

26-11-2020, 22:49

У переболевших COVID-19 обнаружились проблемы с памятью и ощущением времени

26-11-2020, 22:44

Искусственный интеллект научили распознавать безмолвную речь

26-11-2020, 20:59

Ученые узнали, как мозг кодирует сигналы голода и насыщения

25-11-2020, 16:39

Ученые нашли новый способ замедлить старение

25-11-2020, 15:14

Ученые обнаружили у заразного рака тасманских дьяволов пять форм

25-11-2020, 13:29

Новые данные подтверждают важность ледяных щитов Земли

24-11-2020, 14:29

На какой день после заражения коронавирусом появляются антитела: ответ ученых

24-11-2020, 10:49

Канадские ученые выяснили, что эволюцию на Земле запустила «кислородная катастрофа»

24-11-2020, 09:24

Компания «Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

23-11-2020, 15:04

Опубликованы главные предсказания Нострадамуса на 2021 год

23-11-2020, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров