Носители разных языков ощущают боль по-разному

Результаты крайне любопытного исследования появились на страницах журнала Affective Science. Оказывается, языки влияют не только на выражение эмоций и чувств, но и на восприятие боли.

Психологи из Университета Майами, что в США, в этом убедились во время эксперимента с участием 80 двуязычных латиноамериканцев - они одинаково хорошо разговаривали и на английском, и на испанском языках. Ко всему являлись представителями сразу двух культур.

Все они согласились пройти через болевые «пытки». В частности, ученые заручились их согласием на то, чтобы они прикладывали к внутренней стороне их предплечья причиняющие боль тепловые носители. Реакция на раздражитель, в том числе частота сердечных сокращений, вспотевшие ладони и так далее отслеживались специальными приборами. Ученые также расспросили латиноамериканцев об их ощущениях.

Эксперимент показал, что между англо- и испаноязычными носителями, как пишет naked-science, наблюдалась разница в когнитивных процессах. Она же наблюдалась при переходе с английского на испанский.

Добровольцы, которых латиноамериканская культура интересовала больше, продемонстрировали более высокую интенсивность боли при переходе их речи на испанский.

Чистые «американцы» больше и ярче ощущали боль, когда начинали говорить на английском.