Уфолог обнаружил собирающее энергию Солнца гигантское НЛО в 25 раз крупнее Земли

Уфолог открыл НЛО, летающие в непосредственной близости к Солнцу, которые поглощают энергию, исходящую от светила. Детально проработав фотографии, сделанные межпланетными кораблями НАСА, исследователь космоса сделал этот вывод.

Итоги расчетов космический аналитик выложил на страницах издания Express. Скотт Уоринг, ученый уфолог из Тайваня, объявил всему научному миру, что он открыл НЛО, занимающееся отбором солнечной энергии.

Агентство по космическим исследованиям из Европы разработало специальную программу. В ее рамках был выявлен треугольный объект.

Космическое тело находилось почти на поверхности Солнца. В своих расчетах Скотт Уоринг вывел результат, что габаритные размеры НЛО больше земных параметров в 25 раз.

Радиус заборщика солнечной энергии, предположительно, 159000 км. Земной радиус составляет 6371 км. Аналогичные опыты осуществлялись несколько раньше ученым Шадабом Шейхом, индийским экспертом по космосу.

Результатами его наблюдений явилось открытие одиннадцати космических тел, или НЛО. Эти объекты в течение всего периода его наблюдений, то «ныряли» в плазму Солнца, то «выныривали» из нее.

Данные научных наблюдений экспертов по Солнцу целиком подтверждают, что во Вселенной есть искусственные тела, которые могут без вреда для своей конструкции выдерживать аномально высокие температуры. Уфологи пришли к выводу, что данные объекты являются «космической перхотью», своеобразным мусором.

Уоринг опровергает данные предположения и заявляет, что поверхность тела, за которым он наблюдал, имеет защитный электронный щит либо термостойкую поверхность.