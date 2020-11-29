Первые в истории гонки на Луне могут состояться осенью 2021 года

Сегодня, 08:59

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Первые в истории гонки на Луне могут состояться осенью 2021 года

Осенью 2021 года в рамках американского проекта Moon Mark могут состояться гонки двух радиоуправляемых модулей на Луне. Собирать их будут учащиеся школ, а на Луну их доставит компания Илона Маска. Об этом сообщает «Авто.ру».

Для участия в данном проекте ученикам школ необходимо продемонстрировать навыки профессионального управления дронами, принять участие в электронных играх и создать проект по использованию космоса. Будут отобраны 2 лучшие команды, которые станут соперниками в гонке на Луне.

Но не все так просто. Перед заездом школьники должны будут сконструировать свои «болиды». А компания SpaceX будет заниматься доставкой модулей на спутник Земли. Гонки запланированы на октябрь 2021 года.

Как рассказывает технический директор проекта Тодд Уоллах, модуль будет ретранслятором между создателями и устройствами. При помощи Wi-Fi-соединения он сможет вывести картинку на экран, а управлять им можно с Земли. Компания IntuitiveMachines заявляет, что сможет обеспечить связь практически без задержек.

Кроме того, за гонками сможет наблюдать весь мир, так как планируется ведение прямого эфира и видеосъемки. Разрабатывать конфигурацию трека на Луне будет легендарный конструктор «Формулы-1» Герман Тильке. Внешним видом «болидов» будет заниматься дизайнер McLaren P1 Фрэнк Стивенсон. Максимальный вес модулей – 2,5 кг, а скорость движения по Луне – 10 см в секунду.

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