Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1

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Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1

Запуск новой ракеты-носителя среднего класса H-IIА произошел в Японии. Целью запуска ракеты является вывод на орбиту японского спутника оптической ретрансляции данных JDRS-1, который является пригодным и для военных целей, информирует «Интерфакс».

Сообщается, что стартовый комплекс устройства находится в Космическом центре на острове Танэгасима, и пуск ракеты состоялся в 16.25 по местному времени (10.25 мск) 29 ноября. Ракета выведет на геосинхронную орбиту спутник JDRS-1, предназначенный для ретрансляции данных в военных и гражданских целях. Аппарат будет обмениваться данными с разведывательными спутниками IGS-Optical и IGS-Radar, основной задачей которых является выявление угрозы ракетного запуска. Спутник сможет не только обеспечивать ретрансляцию данных между аппаратами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на низкой околоземной орбите и наземными станциями космической связи, но и, вероятно, выполнять секретные военные цели.

Известно, что запущенная ракета H-IIА имеет сравнительно низкую массу летательного аппарата, связанную с небольшим количеством деталей. Благодаря этому удалось значительно сократить затраты на производство и запуск устройства.

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