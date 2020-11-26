Ученые создали новую генную терапию для лечения глазных болезней

Ирландские ученые Тринити-колледжа в Дублине разработали новый подход к генной терапии, результат которого поможет вылечить серьезное заболевание глаз за один день. Речь идет об атрофии зрительного нерва или оптической нейропатии Кьера.

Так, заболевание представляет собой дегенерацию зрительного нерва в зрелом возрасте, которая может привести в лучшем случае к ухудшению зрения или дальтонизму, а в худшем – к полной потере зрения.

Исследователи установили, что за развитие атрофии отвечает ген ОРА1. Он кодирует белок, который помогает митохондриям в выполнении их функций. А без этого белка продуктивность митохондрии нарушается, что приводит к заболеванию.

Ирландские ученые установили, что новая генная терапия способна защитить зрительные нервы от дисфункции митохондрий, более того, она даже улучшает их работу. По словам экспертов, терапия основана на использовании вирусов, которые заражали уже поврежденные клетки и доставляли в них необходимый ген ОРА1.

Примечательно, что искусственные вирусы не вредны для клеток, потому они никак не повлияют на организм человека. Кроме того, ученые утверждают, что таким же способом можно лечить болезнь Паркинсона и Альцгеймера.