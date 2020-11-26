Ученые впервые проследили за активностью мозга фанатов во время просмотра матчей

Вчера, 23:29

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Ученые впервые проследили за активностью мозга фанатов во время просмотра матчей

По сей день для ученых остается загадкой восприятие человеком времени. Американские нейрофизиологи из Принстонского университета во главе с Джеймсом Энтони на примере наблюдения за человеческим мозгом во время наблюдения за баскетбольной игрой открыли интересную особенность. Об этом сообщает «ТАСС Наука».

Так, для исследования ученые обратились к 20 футбольным фанатам, которые смотрели баскетбольные матчи внутри магнитно-резонансных томографов.

Эксперты объяснили, что выбор баскетбола был вызван тем, что именно в этой игре мяч переходит от одной команды к другой наиболее часто. В ходе исследования ученые наблюдали за движениями глаз добровольцев, а также за реакциями мозга. А после изучили, как удивление влияло на работу мозга и восприятие времени.

Результат показал, что реакции мозга и зрачков реагировали по-разному, в соответствие с тем, за какую команду болеет доброволец. Так, неожиданные события, когда побеждала более слабая команда, совпадали со всплесками мозговой активности. На основе данных исследований ученые пришли к выводу, что мозг по-особенному реагирует именно на неожиданности. То есть человек разбивает воспоминания о непрерывном событии на множество сегментов с интересными и неожиданными событиями.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение мозга подобными способами поможет в дальнейшем сделать различные соревнования более зрелищными.

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