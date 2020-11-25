Новые геномы пшеницы и ячменя помогут накормить мир

Вчера, 22:49

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Новые геномы пшеницы и ячменя помогут накормить мир

Группа ученых из Исследовательского института Уэйта при Университете Аделаиды сделала новое открытие. Были открыты новые генетические вариации ячменя и пшеницы, что в будущем поможет выводить более урожайные сорта. 

Новое открытие позволит ученым быстрее опознавать гены, которые влияют на урожайность и устойчивость к вредителям.

Исследованием занималось более 95 ученых с институтов и университетов всего мира. Результаты открытия были опубликованы в журнале «Nature».

«Наше открытие подобно недостающей части головоломки, которую вы пытались разрешить не один десяток лет», - объяснил руководитель проекта Кертис Позняк из США.

Ученый добавил, что геном разных сортов позволит определить генетические различия между сортами пшеницы, установив те различия, которые делают каждый сорт уникальным.

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