Новые геномы пшеницы и ячменя помогут накормить мир

Группа ученых из Исследовательского института Уэйта при Университете Аделаиды сделала новое открытие. Были открыты новые генетические вариации ячменя и пшеницы, что в будущем поможет выводить более урожайные сорта.

Новое открытие позволит ученым быстрее опознавать гены, которые влияют на урожайность и устойчивость к вредителям.

Исследованием занималось более 95 ученых с институтов и университетов всего мира. Результаты открытия были опубликованы в журнале «Nature».

«Наше открытие подобно недостающей части головоломки, которую вы пытались разрешить не один десяток лет», - объяснил руководитель проекта Кертис Позняк из США.

Ученый добавил, что геном разных сортов позволит определить генетические различия между сортами пшеницы, установив те различия, которые делают каждый сорт уникальным.