Ученые нашли новый способ замедлить старение

Сегодня, 15:14

Анна Лисова

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Ученые нашли новый способ замедлить старение

О новом способе замедлить старения рассказали ученые из Института биологии старения им. Макса Планка.

Они провели исследование, которое показало, что мутированный белок сестрин продлевает жизнь. Подробности этого исследования были опубликованы на портале phys.org.

Ученые испытали влияние белка сестрина на продолжительность жизни плодовых мух. Оказалось, что если увеличивать его количество в стволовых клетках плодовых мух, то они живут дольше.

Специалисты провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.

Ученые выяснили, что мутированный белок сестрин не может связывать аминокислоты, что затормаживает процесс старения. Положительное влияние увеличения количества сестрина фиксировали даже при белковой диете, которая, по словам ученых, ускоряет старение. При увеличении сестрина в стволовых клетках кишечника мух их продолжительность жизни возрастала на 10%.

По мнению авторов исследования, в организме человека белок сестрин может действовать аналогичным образом. Подтвердить или опровергнуть это ученые планируют в ходе дальнейших исследований.

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