Ученые узнали, как мозг кодирует сигналы голода и насыщения

Сегодня, 16:39

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Ученые узнали, как мозг кодирует сигналы голода и насыщения

Эксперты определили, каким образом гормон, введенный в гипоталамус, может влиять на борьбу с ожирением. Ученые объяснили, что в гипотоламусе есть специальный участок, способный закодировать сигналы голода и насыщения, и человек попросту не ощущает, что он уже насыщен, информирует «MedikForum.ru».

По словам ученых, в борьбе с утратой постоянного чувства голода может помочь гормон, называемый липокалином-2 (LCN2). Его можно использовать в качестве потенциального лечения для людей с ожирением, чьи естественные сигналы для ощущения сытости больше не работают. Отмечается, что в естественной среде такой гормон формируется костными клетками и встречается только у мышей и людей. Был проведен эксперимент, в ходе которого мышам ввели гормон LCN2, вследствие чего грызуны значительно потеряли чувство голода и не стремились потреблять пищу в течение длительного периода времени. 

«Мы определили, что этот гормон действует как сигнал о сытости после еды, особым образом воздействуя на гипоталамус в головном мозге», - прокомментировал соавтор исследования Перистер Петропулу. 

Также ученые анализировали результаты эксперимента, по которым было измерено количество гормона LCN2 у человека до и после приема пищи. Исследователи обнаружили, что у тех, кто имел нормальный вес, уровень LCN2 повышался после еды, что совпадало с тем, насколько они были удовлетворены после еды. У тех испытуемых, у которых не было увеличения LCN2 после еды, наблюдалась гораздо большая окружность талии и более высокие маркеры метаболических заболеваний, включая ИМТ, жировые отложения, повышенное кровяное давление и повышенный уровень глюкозы в крови. 

«Такая потеря регуляции липокалина-2 после еды является новым механизмом, способствующим ожирению, и может быть потенциальной целью для снижения веса», - заключили ученые.

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