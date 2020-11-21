Канадские ученые выяснили, что эволюцию на Земле запустила «кислородная катастрофа»

Сегодня, 09:24

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Канадские ученые выяснили, что эволюцию на Земле запустила «кислородная катастрофа»

Ученые из Канады выяснили, что процесс эволюции на Земле был запущен «кислородной катастрофой». 

По утверждению ученых, на Земле до появления жизни было очень мало кислорода. И вот, 2,4 миллиарда лет назад наступили глобальные изменения, вследствие которых уровень кислорода на планете вырос в 10 раз. Это событие получило название «кислородная катастрофа». Собственно, она и ускорила процесс появления и эволюции жизни на планете Земля.

Специалисты считают, что это событие повлияло на развитие биосферы, благодаря чему определился характер химических реакций, который привел к возникновению сложных форм жизни.

«Факт реального существования кислородной катастрофы можно подтвердить по следам, оставшимся в земных породах континентов. Мы решили изучить следы древней вулканической активности, чтобы установить развития событий, происходивших миллиарды лет тому назад», - рассказывает один из авторов исследования, канадский геолог Мэттис Смит.

Благодаря проведенному анализу ученые определили, что изменения в структуре пород континентов совпали с периодом «кислородной катастрофы».

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