Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

Сегодня, 13:44

Анна Лисова

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Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

Принимать витамины необходимо правильно, чтобы они действительно приносили пользу.

Довольно распространенной ошибкой является то, что люди разжевывают витамины. Если витамины выпускаются в форме таблеток и капсул, то их нельзя разжевывать.

Важно обязательно читать инструкцию к витаминам, отмечают специалисты, ссылаясь на исследование специалистов Университета Мериленда. В инструкции указано, как именно и когда лучше их принимать. Дозировку же, как правило, назначает врач. Но формы производства витамин бывают разные. В инструкции указываются точные рекомендации касательно того, как именно эти витамины следует принимать.

Специалисты объясняют, что витамины, предназначенные для глотания, ни в коем случае нельзя жевать. Это мешает тому, чтобы усвоилась необходимая доза препарата. Важно, чтобы препарат растворялся там, где это предусмотрели его производители. Только в таком случае от витаминов будет польза.

К тому же, разжевывание таблеток может спровоцировать болезни ротовой полости и пищевода, если эти препараты необходимо принимать не разжевывая.

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