Опубликованы главные предсказания Нострадамуса на 2021 год

Сегодня, 14:44

Ольга Громова

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Опубликованы главные предсказания Нострадамуса на 2021 год
Французский алхимик и прорицатель Нострадамус

Французский алхимик и прорицатель Нострадамус, как считают исследователи, в своих катренах предсказал будущее на 2240 лет. Недавно были расшифрованы его прогнозы на 2021 год. И оптимизма они совершенно не внушают. 2020-ый год сложный и трудный для человечества, но если верить предсказателю, 2021-ый будет еще труднее и главные неприятности впереди, пишет Sputnik.Таджикистан.

Нострадамус предупреждал, что в мир придет какой-то ребенок с чудовищным уродством.

Это будет своеобразная точка отсчета для целой цепочки событий, которые произойдут в ближайшие 5 лет.

Причем, неизвестно, что конкретно имел в виду алхимик. Некоторые люди, которые расшифровывают катрены, предполагают, что Мишель имел в виду нового современного робота или же искусственный интеллект.

Человек, который умел смотреть в будущее, напророчил на 2021 год и стихийные бедствия.

«Очень сильное землетрясение в мае.
Сатурн, Козерог, Юпитер, Меркурий с быком,
Также Венера, Рак, Марс в Ноны /девятый/.
Выпадет град размером больше яйца» - сказано в одном из его четверостиший.

Также он предрекал «большую суматоху на море и на суше». Толкователи считают, что речь может идти о гигантских цунами, а также об извержениях вулканов. Также Нострадамус предупреждал о больших пожарах, в которых сильнее всего пострадают животные.

Впрочем, катрен о большой суматохе на суше и на воде трактуют еще и как начало Третьей мировой войны. При этом в военных действиях возможно применение химического оружия.

А вот для России, как считал Нострадамус, после 2020 года наступит золотой век.

«20 лет под правлением Луны прошли,
7 тысяч лет другой будет держать свою монархию,
Когда Солнце заберет свои усталые дни,
Тогда исполнится и источник моего пророчества.»

Российскими учеными будет заложен фундамент для великих научных открытий, начнется активное развитие торговли, экономика пойдет в рост.

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