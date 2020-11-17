Ученые: кислородная терапия может остановить процессы старения

Ученым из Израиля удалось обратить вспять биологический процесс старения. При этом они прибегли к помощи гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры.

Известно, что по мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, защищающие хромосомы от разрушения и отвечающие за сохранность генома в процессе деления клетки.

Чем больше возраст человека и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Сокращение теломеров приводит к тому, что клетка утрачивает способность к делению и становится старой. Такие клетки не выполняют своих функций. Однако они не умирают, а накапливаются в организме, мешая процессу регенерации, из-за чего организм стареет.

То есть перед учеными встала задача найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.

По словам специалистов Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир, гипербарическая кислородная терапия может остановить старение клеток крови у пожилых людей и обратить этот процесс вспять.

Таким образом, метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамере может сделать процесс старания необратимым.

Надо сказать, что метод гипербарической оксигенотерапии используются на протяжении ста лет в целях лечения декомпрессионной болезни у подводников и спасения людей при отравлении угарным газом. Терапия предполагает насыщение крови и ткани кислородом путем вдыхание чистого кислорода в герметичной камере.

Как показали исследования, это стимулирует мозг и повышает когнитивные способности, пишет kommersant.ru.

В исследовании, которое провели ученые, участвовали 35 взрослых людей в возрасте старше 64 лет. В течение трех месяцев каждый из них получил 60 сеансов кислородной терапии. После первого и второго месяцев испытания и через две недели после его окончания было установлено, что в иммунных клетках теломеры удлинились на 38 % и на 37% уменьшилось количество отмирающих клеток. При этом пациенты не сидели на диетах и не принимали дополнительные препараты.