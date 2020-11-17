Ученые: кислородная терапия может остановить процессы старения

Сегодня, 19:19

Александр Зуев

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Ученые: кислородная терапия может остановить процессы старения

Ученым из Израиля удалось обратить вспять биологический процесс старения. При этом они прибегли к помощи гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры. 

Известно, что по мере старения у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры, защищающие хромосомы от разрушения и отвечающие за сохранность генома в процессе деления клетки. 

Чем больше возраст человека и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Сокращение теломеров приводит к тому, что клетка утрачивает способность к делению и становится старой. Такие клетки не выполняют своих функций. Однако они не умирают, а накапливаются в организме, мешая процессу регенерации, из-за чего организм стареет. 

То есть перед учеными встала задача найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.

По словам  специалистов Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир, гипербарическая кислородная терапия может остановить старение клеток крови у пожилых людей и обратить этот процесс вспять. 

Таким образом, метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамере может сделать процесс старания необратимым. 

Надо сказать, что метод гипербарической оксигенотерапии используются на протяжении  ста лет в целях лечения декомпрессионной болезни у подводников и спасения людей при отравлении угарным газом. Терапия предполагает насыщение крови и ткани  кислородом путем вдыхание чистого кислорода в герметичной камере.

Как показали исследования, это стимулирует мозг и повышает когнитивные способности, пишет kommersant.ru. 

В исследовании, которое провели ученые, участвовали 35  взрослых людей в возрасте старше 64 лет. В течение трех месяцев каждый из них получил 60 сеансов кислородной терапии. После первого и второго месяцев испытания и через две недели после его окончания было установлено, что  в иммунных клетках  теломеры удлинились на 38 % и на 37% уменьшилось количество отмирающих клеток. При этом пациенты не сидели на диетах и не принимали дополнительные препараты.



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