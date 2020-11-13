В Credit Suisse рассказали о преимуществе «сухой» формы вакцины «Cпутник V»

Лиофилизированная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может стать очень выгодным вариантом при распределении препарата в труднодоступные места. Однако производство вакцины в виде порошка требует затрат времени и ресурсов. При этом вакцина такой формы не требует особых условий хранения при транспортировке.

Эффективность замороженной вакцины, которая хранится при температуре -18 градусов до -20 градусов, сравнима по иммуногенности с вакциной в лиофилизированной форме, хранящейся при температуре от 2 до 8 градусов.

«Спутник V» входит в список ВОЗ, где числятся 10 вакцин, которые близки к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового выпуска.

Сейчас проводятся клинические испытания «Спутник V» в России на 40 тысячах добровольцах.

Специалисты Credit Suisse дали оценку эффективности вакцины «Спутник V». Как отметили эксперты из Credit Suisse, эффективность вакцины повышает тот факт, что российские разработчики вакцины использовали два вектора аденовируса человека, в отличие от разработок компании AstraZeneca, которая использует аденовирусный вектор шимпанзе. Это позволяет справиться с проблемами, связанными с наличием иммунитета к этим векторам у человека, пишет inosmi.ru .